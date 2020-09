Potvrdilo sa. Hospodárenie žilinských teplárni za bývalého vedenia bola jedna katastrofa !

Do plusových čísel by sa mala štátna akciovka dostat na budúci rok. Má to garantovať nové vedenie, ktoré sa netají, že teplárenský biznis je jednoznčne ziskový. Kladný hospodársky výsledok môže prekaziť len ľudská chmativosť.

Tesne pre komunálnymi voľbami sme upozorňovali na katastrofálnu situáciu a šafárenie v žilinských teplárňach pod bývalým vedením Františka Pompuru.

Dva roky vo finančnej strate 2.3 mil Eur, vysoko nadštandartné 50 percentné zľavy na odber tepla pre fínsku firmu, úniky na poradenských zmluvách, či nezmyselné zamestnávanie politického nominanta za tisíce eur. To všetko a ešte oveľa viac sa prejavilo na zvýšených cenách za teplo pre Žilinčanov. Žilinské teplárne boli za posledné roky veľmi smutným príbehom.

Takémuto správaniu by však podľa všetkého malo odzvoniť, tvrdí šéf MH Manažmentu Ľuboš Lopatka, ktorý stojí na čele (virtuálne) nového teplárenského holdingu.

Keď sme opisovali v máji situáciu v Žilinských teplárňach, vedeli sme že po voľách sa k téme musíme vrátiť, pretože otázky ostali nezodpovedané a očakávania veľké. Kým celé Slovensko baží po zmenách v mnohých oblastiach života - predovšetkým v téme vymožiteľnosti práva, štátna teplárenská firma potrebuje obrovský prevrat v prístupe riadenia a k verejným zdrojom. Šuškalo sa to všade.

Zatĺkanie reality versus skutočnosť

Ľuboša Lopatku som navštívila priamo v centre MH Manažmenu, štátnej firmy, ktorá sa ako nástupca fondu národného majetku stará o majetok štátu. Teplárne sú exkluzívnymi aktívami v tomto balíku, napriek obrovským miliónovým tržbám, vytvárajú stratu.

Keď sme pred mesiacmi verejne prezentovali zistenia o neuveriteľnom míňaní peňazí v žilinskej štátnej firme, bývalé vedenie na čele s riaditeľom Františkom Pompurom zakrývalo čo sa dalo, pri našich otázkach nepriznalo žiadne pochybenia. Napriek priezračnej realite a katastrofálnom stave spoločnosti z hľadiska čísel a únikov peňazí, František Pompura zatĺkal, zahmlieval a ešte raz zatĺkal.

Aká je teda realita? Otázky na nové vedenie sú logickým vyústením našej snahy v oblasti verejnej kontroly. V akom stave našli hospodárenie spoločnosti, potvrdili sa úniky , čo v prípade vyvodzovania dôsledkov pri nezmyslenom míňaní? To všetko nás zaujímalo a zaujíma a to na pozadí konkrétnych príkladov, na ktoré sme v minulosti poukazovali.

Ľuboš Lopatka bol v rámci oficiálneho vyjadrenia sporí až opatrný. Ako povedal z taktického a manažérskeho hľadiska. Napriek skromnosti, dozvedeli sme sa nasledovné:

V základnej otázke 50% percentnej zľavy na odber tepla fínskou firmou, na ktorej žilinské teplárne stratili už viac ako 8 mil Eur - a ktorá sa podieľa na strate štátnej firmy, vstúpilo nové vedenie do nových obchodných jednaní. Ľuboš Lopatka nepriznal explicitne nevýhodnosť zmluvy, potvrdil však snahu o jej prehodnotenie.

(energoklub)

V našom májovom článku sme upozorňovali na nezmyslenú poradenská zmluvu, ktorú uzavreli teplárne pod vedením Františka Pompuru na oblasť vo vlastnom core biznise, teda na činnosť, ktorej sa sami venujú a sú v nej expertami. Teplárne ju podpísali za bývalého vedenia v objeme 330 tisíc Eur.

Všetky znaky transakcie vykazovali a javili sa ako čistý odliv peňazí - nebojme sa povedať - tunel. Ľuboš Lopatka sa nebránil priznaniu, že išlo o jasnú neopodstatnenosť takéhoto obchodu, podávanie trestných oznámení a vyvodzovanie dôsledkov v tejto oblasti však vylúčil s odôvodnením, že ide o vyčerpávajúcu snahu na úkor síl pre rozvoj spoločnosti..

Žilinská teplárenská spoločnosť mala veľa finančných únikov, jedným z nich bolo aj zamestnávanie politického nominanta Tibora Hanuliaka po dobu štyroch rokov, ktorý bral mesačnú odmenu 1100 Eur, do práce však, podľa správ bývalého zamestnanca Milana Siptáka, nechodil. Tibor Hanuliak v súvislosti s týmito zverejnenými informáciami podal trestné oznámenie. Čo na to dnešný nový manažment?

Podľa Ľuboša Lopatku, Tibort Hanuliak mal naozaj uzavretú riadnu pracovnú zmluvu. Záznamy o výkonoch a konkrétnej práci v žilinských teplářňach neexistujú. Ako poradca generálneho riaditeľa však spadal výhradne pod jeho kompetenciu - teda pod Františka Pompuru. Čo to konkrétne znamená?

Aj keď celá fabrika bude tvrdiť, že Tibor Hanuliak do práce nechodil a nikto ho tam nevidel a nepoznajú ani jeho konkrétne výsledky práce, jediný kompetentný na tieto výroky, je podľa všetkého bývalý generálny riaditeľ, ktorému slúžil a bol určený ako poradca.

Za poznámku možno stojí, že žiaden zo súčasných šiestich riaditeľov teplárni, v rámci skupiny MH Teplárenský holding, nemá poradcu, ak by ho potreboval, podľa Ľuboša Lopatku nemá na svojej pozícii čo robiť.

Štátne firmy vždy boli a budú v hľadáčiku mnohých záujmových skupín - ekonomických i politických. Verejné zdroje sú ľahkým cieľom i zdrojom na príživníctvo a vyciciavanie. To, že niekomu prekáža kritika a záujem o kontrolu tokov v týchto inštitúciách je i fakt, že Milan Sipták, ktorý verejne pomenoval šafárenie bývalého vedenia, sa stal terčom osobných vyhrážok.

Ľuboš Lopatka verejne priznáva, že teplárenské spoločnosti boli po každej stránke zdrojom neuveriteľného prejedania a mrhania peňazí. žilinská teplaŕenská nebola žiadnou výnimkou, práve naopak. Spoloćné tržby všetkých šietich akcioviek vo výške 230 mil. Eur ročne a strata 5 mil Eur pri takejto forme biznisu je takmer nemožná. To všetko sa má však zmeniť. Podľa Ľuboša Lopatku, žilinské teplárne čaká pozitívny príbeh.

Už v priebehu pár mesiacov sa im, podľa neho, podarili prvé pozitívne zmeny v číslach. Strata sa pomaly znižuje, náklady klesajú. Uhlie nakupujú lacnejšie, celková úspora nákladov je zatiaľ na úrovni 3.3%.

Nová forma riadenia by mala priniesť výrazné úspory

Avšak základná zmena, ktorá by mala v prvom rade garantovať dobrý výsledok, je podľa Ľuboša Lopatku zásadný posun v systéme riadenia. Na scéne je nová virtuálna holdingová spoločnosť, ktorá spája všetkých 6 teplárni na Slovensku.

Jej úlohou je zefektívnenie ich chodu. Nevznikla nová právnická spoločnosť, ide o virtuálne spojenie, na báze zdieľania jednotného účtovníctva, vedie k zoštíhleniu manažmentu a stupňov riadenia. Takéto zoskupenie by malo ušetriť takmer na všetkom, na čo siahne. Podľa Ľuboša Lopatku len na palivách by mala budúci rok vzniknúť úspora 7 mil. Eur.

Čo to konkrétne znamená pre Žilinu? Podľa všetkého pozitívnu správu. Na budúci rok majú byť Žilinské teplárne už v plusových číslach. Tie by sa mali, alebo lepšie povedané, mohli prejaviť aj v pozitívnych cenách za teplo. V tom však ešte môžu ešte zohrať negatívnu úlohu vysoké ceny za nákup emisných kvót.

Ľuboš Lopatka si ale verí, ba ... je dokonca presvedčený, že teplárne na Slovensku budú medzi štátnymi akciovými spoločnosťami pýchou v hospodárení ... Dajme mu teda šancu dokázať, čo sľubuje.

